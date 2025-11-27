Европарламент принял резолюцию никогда не признавать новые регионы России

В Европе требуют также развернуть миссию ООН на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Европарламент принял резолюцию по украинскому урегулированию, в документе содержится отказ от признания новых регионов России и требование о выводе российских сил из Крыма и Донбасса. За резолюцию проголосовали 401 из 651 присутствовавшего евродепутата, 70 выступили против, 90 воздержались. Информация следует из результатов голосования.

«Европарламент напоминает о своей позиции, согласно которой... территория (новых регионов России — прим. URA.RU) не будет юридически признана ЕС и его государствами-членами как российская», — сказано в документе, передает РИА Новости. Евродепутаты настаивают, что любое мирное соглашение по Украине должно включать условие о выводе российских сил с международно признанной территории Украины и отказе России от Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.