В Свердловской области опровергли фейк о прекращении выплат бойцам спецоперации
Аферисты попытались обмануть население от лица Дениса Паслера
В интернете распространился новый дипфейк, в котором фигурирует глава Свердловской области Денис Паслер. В фальсифицированном видео губернатор якобы заявляет о прекращении выплат участникам специальной военной операции, предупреждает региональная антитеррористическая комиссия.
«Губернатор Свердловской области Денис Паслер подобных заявлений не делал (о прекращении выплат бойцам СВО — прим. URA.RU)», — указано в telegram-канале «Антитеррор Урал». По сообщению специалистов, для создания фальшивого видео были использованы архивные материалы.
Жителям Урала напомнили об ответственности за подобные противоправные деяния. Распространение ложной информации влечет за собой уголовную и административную ответственность.
