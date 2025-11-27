Логотип РИА URA.RU
В Свердловской области опровергли фейк о прекращении выплат бойцам спецоперации

27 ноября 2025 в 23:39
Аферисты попытались обмануть население от лица Дениса Паслера

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В интернете распространился новый дипфейк, в котором фигурирует глава Свердловской области Денис Паслер. В фальсифицированном видео губернатор якобы заявляет о прекращении выплат участникам специальной военной операции, предупреждает региональная антитеррористическая комиссия.

«Губернатор Свердловской области Денис Паслер подобных заявлений не делал (о прекращении выплат бойцам СВО — прим. URA.RU)», — указано в telegram-канале «Антитеррор Урал». По сообщению специалистов, для создания фальшивого видео были использованы архивные материалы.

Жителям Урала напомнили об ответственности за подобные противоправные деяния. Распространение ложной информации влечет за собой уголовную и административную ответственность.

