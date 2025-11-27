В зоне СВО погиб боец Юрий Ознобишин из Пермского края

Военнослужащего проводят в последний путь 28 ноября Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец Юрий Ознобишин из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Сивинского округа.

«Наш земляк Юрий Ознобишин (05.12.1981 года рождения) умер 22 ноября. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с военнослужащим проведут 28 ноября. Церемония начнется в 13:00, митинг — в 13:30 в Малосивинском доме культуры села Шулынды.

