Свердловские заводы готовы платить по 230 тысяч, но у зумеров свои запросы

Свердловские предприятия активно ищут в свои ряды сотрудников, предлагая зарплату от 100 до 230 тысяч рублей. При этом молодые специалисты предъявляют к заводам свои высокие требования. Чего хотят зумеры и какие предложения есть в ноябре на рынке, URA.RU рассказали в компании Head Hunter.

Какие вакансии и зарплаты предлагают свердловские заводы





Так, Уральский завод РТИ ищет главного технолога, которому готов платить от 150 000 до 180 000 рублей в месяц, на руки. Завод ЭМА заинтересован в руководителе конструкторского отдела, он будет получать от 180 000 рублей до вычета налогов.

Инженер отдела сервисного обслуживания на Инновационном заводе импортозамещения может получить на руки от 101 000 до 230 000 рублей за месяц. Инженеру-электронику на Кабельном заводе Кабэкс предлагают 140 000 рублей за месяц, на руки.

Слесарь-инструментальщик на Уральском заводе ФРТИ получит зарплату от 105 000 рублей за месяц, на руки. Инженер-технолог по термообработке на Екатеринбургском метизном заводе — 120 000 рублей за месяц, на руки. Оператор-наладчик станков с ЧПУ 4,5,6 разряд на Уральском оптико-механическом заводе — от 100 000 рублей за месяц, на руки.

Чего хотят свердловские зумеры видеть на заводах

«Проведенный в этом году опроc hh.ru показал, что 50% молодых людей из Cвердловской облаcти готовы cтроить карьеру на cовременном производcтве, например, на выcокотехнологичном заводе. При этом больше вcего отпугивают молодежь от работы на производcтве такие факторы, как унылая обcтановка (65%), удаленноcть меcта работы от города и транcпорта (59%), уcтаревшее оборудование (52%), плохая экология (48%), а также отcутствие комфортной зоны отдыха и cовременной cтоловой (20%)», — пояснили представители компании.