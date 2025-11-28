В ожидании мощных снегопадов: пермякам еще придется пережить оттепель

Регион накроет большим количеством осадков из-за циклона, перемещающегося с центра Европейской России Фото: Размик Закарян © URA.RU

На большей части Пермского края, кроме юга, в пятницу, 28 ноября, ожидается значительное количество осадков в виде мокрого снега. И как следствие — прирост снежного покрова, поделился прогнозом доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов.

«Наиболее обильные осадки ожидаются на востоке края <...>. Здесь за вторую половину дня и вечер пятницы может выпасть до 12-14 мм (часть уйдет на ночь субботы). В северных районах Прикамья ожидается в сумме до 10 мм. Прирост снежного покрова на севере и востоке региона — до 10 см или чуть больше», — написал Шихов в своем telegram-канале.