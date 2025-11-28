Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

В ожидании мощных снегопадов: пермякам еще придется пережить оттепель

На севере и востоке Прикамья ожидается прирост снежного покрова
28 ноября 2025 в 07:04
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Регион накроет большим количеством осадков из-за циклона, перемещающегося с центра Европейской России

Регион накроет большим количеством осадков из-за циклона, перемещающегося с центра Европейской России

Фото: Размик Закарян © URA.RU

На большей части Пермского края, кроме юга, в пятницу, 28 ноября, ожидается значительное количество осадков в виде мокрого снега. И как следствие — прирост снежного покрова, поделился прогнозом доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов.

«Наиболее обильные осадки ожидаются на востоке края <...>. Здесь за вторую половину дня и вечер пятницы может выпасть до 12-14 мм (часть уйдет на ночь субботы). В северных районах Прикамья ожидается в сумме до 10 мм. Прирост снежного покрова на севере и востоке региона — до 10 см или чуть больше», — написал Шихов в своем telegram-канале.

После прохождения циклона похолодание не предвидится — с западной стороны будет поступать более теплый воздух. В период с субботы по вторник в крае ожидается продолжительная оттепель. Температурный режим составит от 0 до +2 градусов, на востоке — до –2. Снежный покров, высота которого достигла 10 сантиметров, полностью исчезнет в Перми и в значительной части южных районов края к началу следующей недели — к понедельнику или ко вторнику.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал