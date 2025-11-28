В ожидании мощных снегопадов: пермякам еще придется пережить оттепель
Регион накроет большим количеством осадков из-за циклона, перемещающегося с центра Европейской России
Фото: Размик Закарян © URA.RU
На большей части Пермского края, кроме юга, в пятницу, 28 ноября, ожидается значительное количество осадков в виде мокрого снега. И как следствие — прирост снежного покрова, поделился прогнозом доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов.
«Наиболее обильные осадки ожидаются на востоке края <...>. Здесь за вторую половину дня и вечер пятницы может выпасть до 12-14 мм (часть уйдет на ночь субботы). В северных районах Прикамья ожидается в сумме до 10 мм. Прирост снежного покрова на севере и востоке региона — до 10 см или чуть больше», — написал Шихов в своем telegram-канале.
После прохождения циклона похолодание не предвидится — с западной стороны будет поступать более теплый воздух. В период с субботы по вторник в крае ожидается продолжительная оттепель. Температурный режим составит от 0 до +2 градусов, на востоке — до –2. Снежный покров, высота которого достигла 10 сантиметров, полностью исчезнет в Перми и в значительной части южных районов края к началу следующей недели — к понедельнику или ко вторнику.
