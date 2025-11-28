В ЯНАО прокуратура обязала власти установить пандус и заменить дверь для инвалида
В Лабытнанги установят пандус и заменят дверь по решению суда
Прокуратура города Лабытнанги (ЯНАО) добилась через суд решения об адаптации общего имущества многоквартирного дома для инвалида-колясочника. Администрацию города обязали в шестимесячный срок установить пандус и заменить входную дверь, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
«Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме. Фактическое исполнение решения суда остается на контроле», — отметили в надзорном ведомстве.
Поводом для обращения в суд стала проверка, проведенная по заявлению местного жителя — инвалида I группы. Установлено, что общее имущество в многоквартирном доме не обеспечивало гражданину беспрепятственный доступ. Прокуратура подчеркивает, что создание доступной среды для маломобильных групп населения является обязанностью органов местного самоуправления. Исполнение судебного решения находится на особом контроле прокуратуры.
