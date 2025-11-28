В ЯНАО прокуратура обязала власти установить пандус и заменить дверь для инвалида

В Лабытнанги установят пандус и заменят дверь по решению суда Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Прокуратура города Лабытнанги (ЯНАО) добилась через суд решения об адаптации общего имущества многоквартирного дома для инвалида-колясочника. Администрацию города обязали в шестимесячный срок установить пандус и заменить входную дверь, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме. Фактическое исполнение решения суда остается на контроле», — отметили в надзорном ведомстве.