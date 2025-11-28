Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО прокуратура обязала власти установить пандус и заменить дверь для инвалида

Суд обязал власти Лабытнанги адаптировать дом для инвалида-колясочника
28 ноября 2025 в 10:07
В Лабытнанги установят пандус и заменят дверь по решению суда

В Лабытнанги установят пандус и заменят дверь по решению суда

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Прокуратура города Лабытнанги (ЯНАО) добилась через суд решения об адаптации общего имущества многоквартирного дома для инвалида-колясочника. Администрацию города обязали в шестимесячный срок установить пандус и заменить входную дверь, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме. Фактическое исполнение решения суда остается на контроле», — отметили в надзорном ведомстве.

Поводом для обращения в суд стала проверка, проведенная по заявлению местного жителя — инвалида I группы. Установлено, что общее имущество в многоквартирном доме не обеспечивало гражданину беспрепятственный доступ. Прокуратура подчеркивает, что создание доступной среды для маломобильных групп населения является обязанностью органов местного самоуправления. Исполнение судебного решения находится на особом контроле прокуратуры. 

