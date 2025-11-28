Пермский край стал одним из самых удачливых регионов по выигрышам в лотерею
В Пермском крае после участия в лотерее появилось 20 миллионеров
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Пермском крае 20 человек становились победителями лотерей. Они выигрывали призы на сумму более 1 млн рублей. Такое количество лотерейных миллионеров позволило региону занять десятое место по стране в рейтинге самых удачливых субъектов РФ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Национальной лотереи».
«Названы регионы, жители которых чаще всего выигрывали призы от 1 млн рублей в специальных тиражах лотереи: с гарантированным призовым фондом от 1 млрд рублей. Пермский край расположился на десятой строчке рейтинга. Здесь было 20 миллионеров, а общая сумма выигрыша составила 27 млн рублей», — сообщили в пресс-службе лотереи
Уточняется, что на первом месте оказалась Московская область (65 миллионеров). Второе место заняла Москва (54 миллионера). Тройку лидеров замыкает Краснодарский край (41 миллионер). Меньше всего победителей было в республике Марий Эл, Хакасии и Ингушетии. В каждом из этих регионов удача улыбнулась только одному жителю.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!