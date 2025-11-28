Пермский край стал одним из самых удачливых регионов по выигрышам в лотерею

В Пермском крае после участия в лотерее появилось 20 миллионеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае 20 человек становились победителями лотерей. Они выигрывали призы на сумму более 1 млн рублей. Такое количество лотерейных миллионеров позволило региону занять десятое место по стране в рейтинге самых удачливых субъектов РФ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Национальной лотереи».

«Названы регионы, жители которых чаще всего выигрывали призы от 1 млн рублей в специальных тиражах лотереи: с гарантированным призовым фондом от 1 млрд рублей. Пермский край расположился на десятой строчке рейтинга. Здесь было 20 миллионеров, а общая сумма выигрыша составила 27 млн рублей», — сообщили в пресс-службе лотереи