Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

Челябинцу, задержанному при передаче военного груза за границу, добавили статью

28 ноября 2025 в 10:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В отношении челябинца возбудили еще одно уголовное дело

В отношении челябинца возбудили еще одно уголовное дело

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинец, задержанный в марте при отправке военного груза за границу, погряз в ворохе статей. Как сообщили URA.RU в пресс-службах региональных управлений ФСБ и МВД, к эпизоду о контрабанде добавился эпизод о незаконном обращении с ядерными материалами или радиоактивными веществами.

«В марте следственным органом УФСБ в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. „в “ ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники). В рамках проведения следственных действий задокументирован дополнительный эпизод совершения противоправной деятельности южноуральцем», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. 

В пресс-службе МВД пояснили: следователи установили, что предмет, который челябинец пытался отправить в одну из стран Центрально-Азиатского региона, мало того что является контрабандой военной продукции, так еще и относится к радионуклидным источникам пятой категории радиационной опасности.

Продолжение после рекламы

«На основании оперативных материалов сотрудников УФСБ в этого в ноябре текущего года следственный орган регионального ГУ МВД возбудил еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 220 УК РФ (незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами). Сейчас по всем эпизодам продолжаются следственные действия, устанавливается причастность фигуранта к другим противоправным деяниям», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал