Челябинцу, задержанному при передаче военного груза за границу, добавили статью

Челябинец, задержанный в марте при отправке военного груза за границу, погряз в ворохе статей. Как сообщили URA.RU в пресс-службах региональных управлений ФСБ и МВД, к эпизоду о контрабанде добавился эпизод о незаконном обращении с ядерными материалами или радиоактивными веществами.

«В марте следственным органом УФСБ в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. „в “ ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники). В рамках проведения следственных действий задокументирован дополнительный эпизод совершения противоправной деятельности южноуральцем», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В пресс-службе МВД пояснили: следователи установили, что предмет, который челябинец пытался отправить в одну из стран Центрально-Азиатского региона, мало того что является контрабандой военной продукции, так еще и относится к радионуклидным источникам пятой категории радиационной опасности.

