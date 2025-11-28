Массовое закрытие аэропортов происходит на Кавказе
28 ноября 2025 в 10:02
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Сразу три аэропорта Северного Кавказа закрыты для полетов. Временные ограничения введены во Владикавказе, а также в Грозном и Магасе. Об этом сообщает Росавиация.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал