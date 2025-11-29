20-метровая елка и живая музыка: топовые места в Екатеринбурге для тех, кто обожает коньки

Катки начнут работу уже в декабре Фото: Размик Закарян © URA.RU

С наступлением холодов многие жители Екатеринбурга с нетерпением ждут открытия катков. В сезоне 2025-2026 в городе будут работать несколько площадок для катания, а одну из них запустят впервые — в спортивном квартале «Архангел Михаил». Где фигуристам и любителям искать ледовые арены — в подборке URA.RU.

«Каток на площади»

Одна из главных площадок для катания начнет работать с 12 декабря. В этот день пройдет торжественное открытие, на котором выступят именитые фигуристы — Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Алексей Ягудин. Они же проведут мастер-классы для всех желающих.

Затем каток будет работать до 23 февраля. В этом году посетителей ждут новшества: время посещения сократят с 1,5 часов до 1 часа, а гости смогут заходить в одно помещение как со своими коньками, так и без них (в прошлом году людей разделяли).

Каток на площади 1905 года планируют открыть в середине декабря Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

На катке и у павильона традиционно будет работать фудкорт, на льду появятся зоны отдыха, фотолокации, медиарубка. Билеты можно будет купить в кассе или онлайн, стоимость пока неизвестна, но в прошлом зимнем сезоне цена стартовала от 500 рублей.

«Северное сияние»

Каток в парке Маяковского откроется 6 декабря. Здесь можно будет найти теплую раздевалку с камерами хранения и арендой коньков. В новом сезоне обновят праздничную иллюминацию, а еще будет световое шоу и живая музыка.

Каток будет работать в понедельник с 17:00 до 22:00, вторник-четверг с 10:00 до 22:00, пятница-воскресенье и праздничные дни — с 10:00 до 23:00. В прошлом году цена билета начиналась от 400 рублей.

«Цветной ледяной»

Каток у Veer Mall планировал открыться дважды, пока же актуальная дата открытия — 6 декабря. В день запуска горожан ждут бесплатные угощения, развлекательная программа, конкурсы, розыгрыши призов и дискотека на льду.

«Радуга Парк»

Торговый центр пока не анонсировал открытие ледовой площадки в парке. Но в прошлом году каток работал с декабря ежедневно — с 10:30 до 21:00. Стоимость входа начиналась от 200 рублей, пенсионеры до 18:00 могли кататься бесплатно. На месте работала аренда коньков.

Каток в квартале Архангела Михаила

Каток в квартале Архангела Михаила

В квартале «Архангел Михаил», который открылся этим летом, впервые сделают площадку для зимних гуляний. Здесь появится каток, а также огромная горка, 20-метровая елка, интерактивные локации для семей с детьми. Точная дата открытия пока неизвестна.

Спортивный комплекс «Калининец»

Массовые катания на крытой площадке стартуют в конце ноября. В субботу, 29 ноября, с 15:30 до 16:30 ждут любителей, с 16:45 до 17:45 — фигуристов, с 18:00 до 19:00 пройдет хоккейный бой. 30 ноября катания начнутся в 11:00, затем с 12:15 вновь наступает очередь тех, кто умеет хорошо кататься, а поиграть в хоккей можно с 15:45. Екатеринбуржцев предупреждают, что арена рассчитана всего на 45 человек, стоимость одного часа катания — 350 рублей.

