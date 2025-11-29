Теплые развлечения для выходных: куда сходить в Перми с семьей или друзьями
Пермяки могут согреться в антикафе
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Перми, по данным «Яндекса», 29 и 30 ноября ожидается пасмурная погода, а температура воздуха опустится до -3 градусов. Чтобы не сидеть дома и провести выходные активно, можно отправиться играть в боулинг, пройти квест или встретиться с друзьями в антикафе. URA.RU собрало варианты, чем заняться осенью пермякам
Квесты
В Перми есть около 40 квестов, которые расположены в разных районах города. В них можно не только сыграть в традиционные игры, где нужно при помощи смекалки выбираться из комнаты, но и сразиться с зомби или мифическими чудовищами в виртуальной игре. Некоторые квест-румы предлагают организовать турниры по лазертагу.
Кроме этого, устраивают квесты по популярным передачам, например, «Форд Боярд» или «Адская кухня». Во втором варианте участникам придется готовить и проходить испытания под контролем повара.
Боулинг
В Перми есть два места, где можно поиграть в боулинг. «Магистрайк» находится в микрорайоне Закамск. Там есть три дорожки и веревочный лабиринт. Час игры стоит от 900 рублей.
White Lanes расположен в ТЦ «Колизей Атриум». В нем установлены 12 дорожек для взрослых и 6 — для детей. Еще есть бар с танцполом. Час игры выйдет от 1,3 тысячи рублей.
Антикафе
Антикафе в Перми есть двух видов: котокафе и игровые. В котокафе можно пообщаться с котиками и выпить чашку чая. Таких заведений в городе два. Первое принадлежит приюту «Матроскин» и называется «Котовский». Оно расположено на улице Монастырская. В нем живет около 25 котов. Понравившегося можно забрать домой. Также здесь есть книги и настольные игры. Вход стоит от 330 рублей в час. Второе котокафе «Гоку» находится на улице Хохрякова. Здесь посещение стоит от 350 рублей в час. Клиентов угощают чаем.
Еще в Перми есть антикафе «Парадокс» на улице Борчанинова и студия «Западвосток» на улице Куйбышева. В «Парадоксе» можно поиграть в настольные игры, выпить кофе или чай со сладостями. Здесь есть гитара и укулеле. Разрешено приходить со своей едой. За стол в общем зале придется заплатить от 100 рублей за час с человека. «Западвосток» — это студия для проведения мероприятий. В ней есть гостиная-салон в западном стиле, зал-додзе в духе востока, чайный клуб и коридор-путь, объединяющий эти пространства. Все помещения доступны по цене 150 рублей за час либо при оплате чая.
