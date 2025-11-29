Теплые развлечения для выходных: куда сходить в Перми с семьей или друзьями

Пермяки могут согреться в антикафе Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Перми, по данным «Яндекса», 29 и 30 ноября ожидается пасмурная погода, а температура воздуха опустится до -3 градусов. Чтобы не сидеть дома и провести выходные активно, можно отправиться играть в боулинг, пройти квест или встретиться с друзьями в антикафе. URA.RU собрало варианты, чем заняться осенью пермякам

Квесты

В Перми есть около 40 квестов, которые расположены в разных районах города. В них можно не только сыграть в традиционные игры, где нужно при помощи смекалки выбираться из комнаты, но и сразиться с зомби или мифическими чудовищами в виртуальной игре. Некоторые квест-румы предлагают организовать турниры по лазертагу.

Кроме этого, устраивают квесты по популярным передачам, например, «Форд Боярд» или «Адская кухня». Во втором варианте участникам придется готовить и проходить испытания под контролем повара.

Боулинг

В Перми есть два места, где можно поиграть в боулинг. «Магистрайк» находится в микрорайоне Закамск. Там есть три дорожки и веревочный лабиринт. Час игры стоит от 900 рублей.

White Lanes расположен в ТЦ «Колизей Атриум». В нем установлены 12 дорожек для взрослых и 6 — для детей. Еще есть бар с танцполом. Час игры выйдет от 1,3 тысячи рублей.

Антикафе

Антикафе в Перми есть двух видов: котокафе и игровые. В котокафе можно пообщаться с котиками и выпить чашку чая. Таких заведений в городе два. Первое принадлежит приюту «Матроскин» и называется «Котовский». Оно расположено на улице Монастырская. В нем живет около 25 котов. Понравившегося можно забрать домой. Также здесь есть книги и настольные игры. Вход стоит от 330 рублей в час. Второе котокафе «Гоку» находится на улице Хохрякова. Здесь посещение стоит от 350 рублей в час. Клиентов угощают чаем.