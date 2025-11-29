Юбилейный ретрит, ингаляции с рапой и зимняя рыбалка: обзор туров по Курганской области

Зимние оазисы Курганской области ждут гостей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Известные туристические места Курганской области ждут под Новый год гостей в горячих бассейнах, предлагают отправиться в путешествие по духовным местам или на зимнюю рыбалку. В санаториях можно отвлечься от городской суеты на ретрите или посетить релакс-программы. Редакция URA.RU подготовила обзор зимних видов отдыха для жителей и гостей региона.

Санаторий «Озеро Медвежье» предлагает акции в честь 100-летнего юбилея

Ретрит на озере Медвежьем

Санаторий «Озеро Медвежье» отмечает 100-летие специальными предложениями для зимнего отдыха. Гости, покупающие оздоровительную путевку в ноябре получают базовый набор лечебных процедур бесплатно. В декабре дарят 0,1 л лечебной грязи озера при заселении. При этом важно соблюсти условие — при себе нужно иметь санаторно-курортную карту.

Антистресс в Лесниках

Санаторий «Лесники» обещает восстановить здоровый сон

Санаторий Лесники в Усть-Утяке предлагает трехдневную программу «Антистресс» без необходимости предъявлять санаторно-курортную карту. Тут можно восстановиться после стресса, укрепить нервы и иммунитет. В программу входят консультация терапевта, климатотерапия в сосновом бору, сухие углекислые ванны, лимфопресс, водолечение (бром-валериана, розмарин и другие), физиотерапия, спелеотерапия, фитобочка, барокамера, фитотерапия и кислородный коктейль. Результат — нормализация сна, снижение тревоги и повышение стрессоустойчивости.

Рапные ингаляции в Сосновой роще

В Сосновой роще применяют природные факторы для зимнего оздоровления: климатолечение с терренкуром и воздушными ваннами в сосновом бору. Грязелечение включает общие и локальные ванны, аппликации, гальваногрязь, гинекологические и стоматологические процедуры, косметические маски. Среди услуг: жемчужные ванны, подводный душ-массаж, орошения, электрофорез с рапой 1–5% и ингаляции.

Чимеевский монастырь готов принять гостей 13 декабря

Духовный отдых

13 декабря можно отправиться в тур по святым местам. Чимеевский монастырь и Свято-Никольский храм приглашает окунуться в духовную атмосферу Курганской области. Чимеевский монастырь, основанный в 2002 году, бережно хранит древние традиции и знаменит чудотворной иконой Божией Матери и святым источником, появившимся почти три века назад. Свято-Никольский храм, построенный в 1805 году, служит духовным центром с двумя престолами, посвященными Святителю Николаю и святым Зосиме и Савватию, и до сих пор привлекает паломников и гостей. Тур включает транспорт, экскурсии, страховку и сопровождение гида.

