В ходе своих выступлений на форуме «Города России», прошедшем в Екатеринбурге, мэр Тюмени Максим Афанасьев рассказал о нескольких инициативах. В частности о том, что в следующем году в городе введут плату для операторов пунктов проката самокатов: каждая точка обойдется им в 8 000 рублей.

«С 2026 года мы водим плату за парковки размещения средств индивидуальной мобильности. Эта мера направлена на капитализацию той инфраструктуры, которую делает муниципалитет. На парковочную площадку на 10 СИМов у нас 8 000 рублей в год устанавливается плата», — рассказал Афанасьев на форуме.

