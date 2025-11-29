Логотип РИА URA.RU
Плата за парковку самокатов и подарки коллегам: главное с презентации Тюмени на общероссийском форуме.

В Тюмени введут плату за стоянки для операторов аренды самокатов
29 ноября 2025 в 09:32
Плата за стоянки самокатов пополнит бюджет города

Фото: Размик Закарян, URA.RU

В ходе своих выступлений на форуме «Города России», прошедшем в Екатеринбурге, мэр Тюмени Максим Афанасьев рассказал о нескольких инициативах. В частности о том, что в следующем году в городе введут плату для операторов пунктов проката самокатов: каждая точка обойдется им в 8 000 рублей.

«С 2026 года мы водим плату за парковки размещения средств индивидуальной мобильности. Эта мера направлена на капитализацию той инфраструктуры, которую делает муниципалитет. На парковочную площадку на 10 СИМов у нас 8 000 рублей в год устанавливается плата», — рассказал Афанасьев на форуме.

С другими заявлениями мэра можно ознакомиться в нашем материале. А более подробно о том, что происходило на форуме — в ролике ниже.

