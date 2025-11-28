Чиновники из ХМАО выступили с инициативами по аварийному жилью и КРТ на общероссийском форуме

Сургутский район заявил о себе на форуме «Города России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Сургутского района представили свои предложения на IX Общероссийском форуме стратегического развития «Города России», который проходит в Екатеринбурге. В мероприятии участвуют около шести тысяч человек, включая представителей 250 муниципалитетов. Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой.

«Наши специалисты работают сразу в нескольких секциях. Мы представили инициативы по корректировке законов и программ, которые касаются расселения аварийного жилья, комплексного развития территорий, бюджетной и инвестиционной политики», — написал Трубецкой в telegram-канале. После этого он отметил, что предложения района будут направлены федеральным структурам.

Первый заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова и директор департамента строительства и земельных отношений Елена Мельникова презентовали предложения коллегам из Госдумы, Минфина и профильных ведомств разных регионов. В центре обсуждения была ликвидация аварийного жилья. В Югре утверждены четыре проекта КРТ в крупных поселениях, и район предложил изменить федеральное законодательство, чтобы применять этот механизм и в отдаленных населенных пунктах.

