Общество

ЖКХ и Городская среда

Куда жаловаться из-за гололеда и отсутствия уборки снега в Сургуте

Сургутяне могут обратиться в мэрию, дорожную дирекцию или УК из-за завалов снега
29 ноября 2025 в 09:00
В мэрии рассказали, куда обращаться жителям из-за некачественной уборки снега

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жители Сургута могут обратиться в городскую администрацию, дорожную дирекцию или управляющую компанию, если во дворе или на улицах не убран снег и образовался гололед. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«Контроль за работой УК осуществляет Жилстройнадзор Югры: телефон +7 (3467) 36-01-30. По вопросу качества уборки снега следует обращаться к специалистам дирекции дорожно-транспортного комплекса по телефону +7 (3462) 37-50-50», — пояснили в администрации.

Если после жалобы проблема осталась не решена, горожанам рекомендуют создать обращение в приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Уборка снега проводится подрядными организациями ежедневно в круглосуточном режиме. Сроки могут корректироваться в связи с погодными условиями — если температура воздуха ниже -30, механизированная уборка не проводится.

