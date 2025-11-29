Куда жаловаться из-за гололеда и отсутствия уборки снега в Сургуте
В мэрии рассказали, куда обращаться жителям из-за некачественной уборки снега
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Жители Сургута могут обратиться в городскую администрацию, дорожную дирекцию или управляющую компанию, если во дворе или на улицах не убран снег и образовался гололед. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.
«Контроль за работой УК осуществляет Жилстройнадзор Югры: телефон +7 (3467) 36-01-30. По вопросу качества уборки снега следует обращаться к специалистам дирекции дорожно-транспортного комплекса по телефону +7 (3462) 37-50-50», — пояснили в администрации.
Если после жалобы проблема осталась не решена, горожанам рекомендуют создать обращение в приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Уборка снега проводится подрядными организациями ежедневно в круглосуточном режиме. Сроки могут корректироваться в связи с погодными условиями — если температура воздуха ниже -30, механизированная уборка не проводится.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!