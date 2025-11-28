В двух селах Курганской области ввели карантин по бешенству

Очаги бешенства зафиксированы в Глядянском и Межборном Фото: Размик Закарян © URA.RU

В двух селах Притобольного района Курганской области введен карантин из-за вспышек бешенства. Очаги опасного заболевания были выявлены в личных подсобных хозяйствах в селах Глядянское и Межборное. Это следует из постановлений губернатора региона.

«Цель карантина — предотвращение распространения и ликвидация очагов бешенства. В эпизоотическом очаге запрещено лечить больных животных, восприимчивых к бешенству, посещать территорию посторонним лицам, кроме ветеринарных специалистов и проживающих там. Также запрещено ввозить и вывозить животных, за исключением вывоза на убой или вывоза животных, которые были вакцинированы против бешенства», — говорится в тексте постановлений.

Согласно документам, эпизоотические очаги находятся в конкретных домовладениях: на улице Спортивной в селе Глядянское и на улице Центральной в селе Межборное. Территория в радиусе 500 метров от этих адресов признана неблагополучным пунктом. В этой зоне действуют дополнительные запреты, в том числе на проведение ярмарок, выставок и других массовых мероприятий со скоплением животных. Также запрещен отлов диких зверей для зоопарков. Ограничения будут действовать до их официальной отмены, а контроль за ситуацией возложен на заместителя губернатора по экономической политике.

Продолжение после рекламы