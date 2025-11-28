Логотип РИА URA.RU
Общество

В двух селах Курганской области ввели карантин по бешенству

29 ноября 2025 в 04:07
Очаги бешенства зафиксированы в Глядянском и Межборном

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В двух селах Притобольного района Курганской области введен карантин из-за вспышек бешенства. Очаги опасного заболевания были выявлены в личных подсобных хозяйствах в селах Глядянское и Межборное. Это следует из постановлений губернатора региона.

«Цель карантина — предотвращение распространения и ликвидация очагов бешенства. В эпизоотическом очаге запрещено лечить больных животных, восприимчивых к бешенству, посещать территорию посторонним лицам, кроме ветеринарных специалистов и проживающих там. Также запрещено ввозить и вывозить животных, за исключением вывоза на убой или вывоза животных, которые были вакцинированы против бешенства», — говорится в тексте постановлений.

Согласно документам, эпизоотические очаги находятся в конкретных домовладениях: на улице Спортивной в селе Глядянское и на улице Центральной в селе Межборное. Территория в радиусе 500 метров от этих адресов признана неблагополучным пунктом. В этой зоне действуют дополнительные запреты, в том числе на проведение ярмарок, выставок и других массовых мероприятий со скоплением животных. Также запрещен отлов диких зверей для зоопарков. Ограничения будут действовать до их официальной отмены, а контроль за ситуацией возложен на заместителя губернатора по экономической политике.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области после сильного спада вновь выросли темпы вакцинации птиц от гриппа: в третьем квартале 2025 года привили 53,8 тысячи голов — на 21% больше, чем годом ранее. Однако за 17 лет объем вакцинации сократился в 25 раз по сравнению с 2008 годом. Росту предшествовал провал 2022 года, когда было привито лишь 34 тысячи птиц, что в 2,5 раза меньше уровня 2021 года.

