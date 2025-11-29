Губернатор Курганской области призвал отказаться от общества потребления в пользу советской модели созидания

«Я считаю, что креативная экономика — это высвобождение личности. Это возможность людям дать жить, жить, как они хотят. Творить, как они хотят. Самое главное — созидать. Потому что, смотрите, мы последние 30 лет усиленно формировали общество потребителей. Но не полетело оно. Не полетело оно. Оно не самодостаточно. И сегодня переход на общество созидателей. Потому что, как бы мы ни относились к советскому периоду, он все-таки стимулировал созидать. Он формировал человека-созидателя. Вот возвращение к этому обществу (созидателей) — это и есть задача креативной экономики. Созидать надо», — отметил глава региона. Это заявление прозвучало в рамках завершившегося межрегионального предпринимательского форума.