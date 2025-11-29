Снега в Челябинске в начале декабря почти не будет Фото: Размик Закарян © URA.RU

На первой неделе декабря ожидается дождь и небольшой снег. В дневные часы воздух прогреется до четырех градусов тепла, а в ночные может понизиться максимум до семи. Периодами возможен порывистый ветер. Об этом рассказали синоптики «Гисметео».

«В понедельник, 1 декабря, в Челябинске ожидается до четырех градусов тепла, небольшой дождь. Существенно не изменится погода и в последующие дни — температура около нуля. Незначительный снег — в среду и пятницу», — уточнили метеорологи.

Понижение температуры предполагается только к выходным. В субботу и воскресенье, 6 и 7 декабря, ночью похолодает до семи градусов ниже нуля, днем — минус четыре. Единственный день, когда ветер усилится до 10 метров в секунду — четверг, 4 декабря.

Как сообщало URA.RU ранее, стабильные минусовые температуры днем для челябинцев наступят лишь после 7 декабря. Они будут колебаться в районе двух-трех градусов.