Природа

Погода

Жуткая погодная аномалия ждет челябинцев в начале декабря. Скрин

В Челябинске с 1 по 7 декабря днем будут плюсовые температуры
29 ноября 2025 в 05:33
Снега в Челябинске в начале декабря почти не будет

Снега в Челябинске в начале декабря почти не будет

Фото: Размик Закарян © URA.RU

На первой неделе декабря ожидается дождь и небольшой снег. В дневные часы воздух прогреется до четырех градусов тепла, а в ночные может понизиться максимум до семи. Периодами возможен порывистый ветер. Об этом рассказали синоптики «Гисметео».

«В понедельник, 1 декабря, в Челябинске ожидается до четырех градусов тепла, небольшой дождь. Существенно не изменится погода и в последующие дни — температура около нуля. Незначительный снег — в среду и пятницу», — уточнили метеорологи.

Понижение температуры предполагается только к выходным. В субботу и воскресенье, 6 и 7 декабря, ночью похолодает до семи градусов ниже нуля, днем — минус четыре. Единственный день, когда ветер усилится до 10 метров в секунду — четверг, 4 декабря.

Как сообщало URA.RU ранее, стабильные минусовые температуры днем для челябинцев наступят лишь после 7 декабря. Они будут колебаться в районе двух-трех градусов.

Начало декабря будет бесснежным и аномально теплым

Фото: скрин сайта «Гисметео», https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/10-days/

