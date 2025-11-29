Жуткая погодная аномалия ждет челябинцев в начале декабря. Скрин
Снега в Челябинске в начале декабря почти не будет
Фото: Размик Закарян © URA.RU
На первой неделе декабря ожидается дождь и небольшой снег. В дневные часы воздух прогреется до четырех градусов тепла, а в ночные может понизиться максимум до семи. Периодами возможен порывистый ветер. Об этом рассказали синоптики «Гисметео».
«В понедельник, 1 декабря, в Челябинске ожидается до четырех градусов тепла, небольшой дождь. Существенно не изменится погода и в последующие дни — температура около нуля. Незначительный снег — в среду и пятницу», — уточнили метеорологи.
Понижение температуры предполагается только к выходным. В субботу и воскресенье, 6 и 7 декабря, ночью похолодает до семи градусов ниже нуля, днем — минус четыре. Единственный день, когда ветер усилится до 10 метров в секунду — четверг, 4 декабря.
Как сообщало URA.RU ранее, стабильные минусовые температуры днем для челябинцев наступят лишь после 7 декабря. Они будут колебаться в районе двух-трех градусов.
Начало декабря будет бесснежным и аномально теплым
Фото: скрин сайта «Гисметео», https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/10-days/
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!