Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

ТАСС: Гендиректора издательства «Джем» Черкасова обвиняют в мошенничестве

29 ноября 2025 в 03:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Подозреваемого отправили в СИЗО на два месяца

Подозреваемого отправили в СИЗО на два месяца

Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова задержали в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемого отправили в СИЗО до 27 января 2026 года. Об этом сообщили в  правоохранительных органах.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан и допрошен генеральный директор ООО „Издательство „Джем“ Андрей Черкасов. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере“, — написало ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

По сведениям издания, решением суда Черкасов отправлен в СИЗО до 27 января 2026 года. Изначально уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленного лица по факту самоуправства, затем его объединили в одно производство с делом о покушении на мошенничество.

Продолжение после рекламы

Как сообщало URA.RU, ранее по статье о мошенничестве был задержан бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Его этапировали в челябинское СИЗО-7.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал