ТАСС: Греция лишилась российских туристов из-за поддержки Украины

В парламенте Греции пожаловались на потерю 1,5 млн туристов из России Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Поддержка украинской стороны обернулась для греческой экономики серьезными убытками, главной причиной которых стало резкое сокращение туристического потока из России. Афины также были вынуждены прекратить торговые отношения с Москвой и поддержать общеевропейские санкции. Об этом заявил председатель парламента Греции Никитас Какламанис.

«Греция, а также греческий парламент в своем подавляющем большинстве, с самого начала встали на сторону Украины, что привело к большим экономическим убыткам для страны. 1,5 млн российских туристов, которые раньше приезжали в Грецию, перестали приезжать», — приводит слова Какламаниса агентство ТАСС.

Политик также отметил, что значительный объем греческого экспорта в Россию сейчас заморожен. По словам спикера, Греция проявила себя как дисциплинированная страна, применив все введенные Европой санкции, в том числе в энергетическом секторе. При этом Какламанис подчеркнул разницу в подходах с соседней Турцией, которая, несмотря на членство в НАТО, не стала предпринимать аналогичных шагов. В ответ на это Манфред Вебер пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать полную поддержку Греции и Кипру, так как их проблемы являются интересами всей Европы.

Продолжение после рекламы