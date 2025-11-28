ТАСС: Греция лишилась российских туристов из-за поддержки Украины
В парламенте Греции пожаловались на потерю 1,5 млн туристов из России
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
Поддержка украинской стороны обернулась для греческой экономики серьезными убытками, главной причиной которых стало резкое сокращение туристического потока из России. Афины также были вынуждены прекратить торговые отношения с Москвой и поддержать общеевропейские санкции. Об этом заявил председатель парламента Греции Никитас Какламанис.
«Греция, а также греческий парламент в своем подавляющем большинстве, с самого начала встали на сторону Украины, что привело к большим экономическим убыткам для страны. 1,5 млн российских туристов, которые раньше приезжали в Грецию, перестали приезжать», — приводит слова Какламаниса агентство ТАСС.
Политик также отметил, что значительный объем греческого экспорта в Россию сейчас заморожен. По словам спикера, Греция проявила себя как дисциплинированная страна, применив все введенные Европой санкции, в том числе в энергетическом секторе. При этом Какламанис подчеркнул разницу в подходах с соседней Турцией, которая, несмотря на членство в НАТО, не стала предпринимать аналогичных шагов. В ответ на это Манфред Вебер пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать полную поддержку Греции и Кипру, так как их проблемы являются интересами всей Европы.
Ранее URA.RU сообщало, что несколько европейских стран — Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Финляндия, Норвегия, Бельгия и Нидерланды — закрыли въезд для российских туристов, даже при наличии действующих шенгенских виз. В других странах оформление виз усложнилось: Испания периодически прекращает прием документов, Германия усилила проверки и увеличила сроки рассмотрения до 45–90 дней. Более лояльными остаются Греция, Италия, Франция и Венгрия, однако и там визы могут рассматривать до 45–60 дней.
