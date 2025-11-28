«Известия»: россияне стали в два раза чаще подрабатывать в общепитах

Интерес к подработке за последнее время вырос, говорят рекрутеры Фото: Создано в Midjourney

В последнее время наблюдается значительный рост интереса россиян к подработке в сфере общественного питания — более чем в два раза. Отмечается, что увеличение спроса со стороны потенциальных работников коррелирует с ростом количества предложений о подработке от бизнеса, рассказали в рекрутинговых агентствах.

«Россияне стали более чем в два раза чаще интересоваться подработкой в общепите», — передают «Известия» со ссылкой на рекрутинговые агентства. Так, по данным сервиса «Авито Подработка», за год количество откликов на вакансии в сфере общепита увеличилось на 122%.

Сергей Яськин, директор сервиса, отметил, что интерес к подработке в общепите растет по всей России. Он подчеркнул, что такая работа предоставляет возможность дополнительного заработка и гибкого графика, что особенно привлекательно для людей без опыта работы в данной сфере.

Продолжение после рекламы

Наиболее значительный рост интереса наблюдается к должности повара-кассира — количество откликов на такие вакансии увеличилось в 2,6 раза (на 161% год к году). Одновременно с этим количество предложений о частичной занятости на этой позиции выросло на 160%.