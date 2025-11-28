WP: ВСУ формируют целиком женские подразделения из-за проблем с рекрутингом

ВСУ испытывают проблемы с кадрами Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На Украине начали формировать целиком женские подразделения на фоне проблем с количеством солдат. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

«Летом они начали сражаться как чисто женский отряд... Проблемы Украины с поиском кадров вынудили ее армию меняться. К началу этого года в украинскую армию поступило более 70 000 женщин — на 20% больше, чем в 2022 году. Около 5 500 из них в настоящее время служат в боевых частях», — передает WP.

Согласно сообщению газеты, на Украине появилось первое подразделение операторов БПЛА. Оно полностью состоит из женщин.

Продолжение после рекламы