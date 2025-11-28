Логотип РИА URA.RU
Эксперт Ершов: опознать поддельный бензин можно до заправки

Ершов: плохой бензин можно определить по оттенку и запаху
29 ноября 2025 в 04:40
Качество бензина можно определить по резкому, несвойственному ему запаху

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Некачественный бензин часто имеет мутный оттенок с желтоватым или серым отливом. При этом в прозрачной емкости можно заметить осадок или пленку на поверхности. Об этом рассказал эксперт международной сети автосервисов FIT SERVICE Константин Ершов.

«Если налить немного такого топлива на белую салфетку и дать испариться, то качественное топливо уйдет без следов, оставив только слабый запах. Поддельный бензин оставляет жирные пятна и резкий химический аромат. Можно обратить внимание и на запах в районе пистолета — слишком резкий химический или „лаковый“ выдадут наличие растворителей», — процитировало слова Ершова агентство «Прайм».

Ершов также уточнил, что для определения качества топлива можно использовать и портативные тестеры — октанометры новых поколений. Они распознают диэлектрическую проницаемость топлива, и изменения значения могут указывать на примеси, например, воду или различные добавки.

Ранее пермские ученые рассказали, как с помощью листа бумаги можно определить, разбавлен ли бензин. В топливо зачастую добавляют дешевые фракции, также в нем могут отсутствовать необходимые присадки, уточнили специалисты.

