Эксперт Ершов: опознать поддельный бензин можно до заправки

Качество бензина можно определить по резкому, несвойственному ему запаху Фото: Роман Наумов © URA.RU

Некачественный бензин часто имеет мутный оттенок с желтоватым или серым отливом. При этом в прозрачной емкости можно заметить осадок или пленку на поверхности. Об этом рассказал эксперт международной сети автосервисов FIT SERVICE Константин Ершов.

«Если налить немного такого топлива на белую салфетку и дать испариться, то качественное топливо уйдет без следов, оставив только слабый запах. Поддельный бензин оставляет жирные пятна и резкий химический аромат. Можно обратить внимание и на запах в районе пистолета — слишком резкий химический или „лаковый“ выдадут наличие растворителей», — процитировало слова Ершова агентство «Прайм».

Ершов также уточнил, что для определения качества топлива можно использовать и портативные тестеры — октанометры новых поколений. Они распознают диэлектрическую проницаемость топлива, и изменения значения могут указывать на примеси, например, воду или различные добавки.

Продолжение после рекламы