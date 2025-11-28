США прекратили прием беженцев из стран «третьего мира»
США закрыли границы для беженцев из 19 стран после атаки в Вашингтоне
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
Соединенные Штаты ввели жесткие ограничения, которые фактически останавливают процесс приема беженцев из государств с высоким уровнем риска, относящихся к странам «третьего мира». Поводом для пересмотра миграционной политики стала стрельба в Вашингтоне, которую открыл гражданин Афганистана по сотрудникам Национальной гвардии. Об этом сообщает Службы гражданства и иммиграции США (USCIS).
«Вчерашние ужасающие события ясно дали понять, что в последние годы быстрое переселение иностранцев из стран с высоким уровнем риска ставилось выше безопасности наших граждан. Теперь мы действуем иначе и немедленно вводим руководство, которое позволяет рассматривать страну происхождения кандидата как серьезный негативный фактор. Жизни американцев стоят на первом месте», — заявил директор USCIS Джозеф Эдлоу. Его цитата приведена на сайте ведомства.
Новые инструкции касаются выходцев из 19 стран, которые американские власти относят к зонам повышенной опасности. В список государств, гражданам которых полностью ограничен въезд, вошли 12 стран: Афганистан, Бирма, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Еще для семи стран введены частичные ограничения: это Бурунди, Венесуэла, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того и Туркменистан.
Ранее URA.RU сообщало, что в центре Вашингтона, рядом с Белым домом, произошла стрельба, в результате которой двое служащих Национальной гвардии получили ранения. Полиция задержала подозреваемого. СМИ сообщают о нескольких пострадавших, среди них как минимум один гвардеец. Национальную гвардию ввели в город по распоряжению президента Дональда Трампа для усиления борьбы с преступностью.
