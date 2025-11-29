Выступление впервые прошло внутри «УГМК-Арены» Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Екатеринбурге вечером 29 ноября прошел первый и сразу самый крупный концерт на «УГМК-Арене». В качестве приглашенного гостя стала поп-дива Anna Asti. На ее новое шоу под названием «Царица» были распроданы почти все билеты.

«Asti навсегда в наших сердечках. Танцы, музыка, свет и, конечно, голос Анны — так прошел первый большой концерт на „УГМК-Арене“!» — написали представители площадки в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что на концерте екатеринбуржцам запретили проносить плакаты с английскими надписями. Также каждый ватман проверялся охраной.

