Русская «царица» зажгла на новой сцене в Екатеринбурге. Видео

Anna Asti дала концерт в Екатеринбурге
29 ноября 2025 в 05:15
Выступление впервые прошло внутри «УГМК-Арены»

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Екатеринбурге вечером 29 ноября прошел первый и сразу самый крупный концерт на «УГМК-Арене». В качестве приглашенного гостя стала поп-дива Anna Asti. На ее новое шоу под названием «Царица» были распроданы почти все билеты.

«Asti навсегда в наших сердечках. Танцы, музыка, свет и, конечно, голос Анны — так прошел первый большой концерт на „УГМК-Арене“!» — написали представители площадки в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что на концерте екатеринбуржцам запретили проносить плакаты с английскими надписями. Также каждый ватман проверялся охраной.

telegram-канал «УГМК-Арена»

