Общество

Выплаты и пенсии

В Госдуме рассказали, кому положена досрочная зарплата за декабрь

Нилов: зарплату за декабрь россияне могут получить досрочно
29 ноября 2025 в 04:42
Работодатель по закону обязан выплатить зарплату раньше при определенных условиях

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работодатели в России должны будут досрочно перечислить сотрудникам зарплату за декабрь, если привычная дата выплаты придется на новогодние праздники. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам депутата, выплата зарплаты должна происходить заранее, если день выплаты совпадает с выходным или праздничным днем. «Если заработная плата должна была быть выплачена в праздничный период, то тогда работодатель должен все это сделать досрочно, то есть до окончания декабря 2025 года», — пояснил Ярослав Нилов ТАСС. Он также добавил, что если день выплаты в организации не совпадает с новогодними праздниками, то работодатель может провести расчет уже после праздничных дней.

Нилов отметил, что некоторые работодатели предпочитают провести все выплаты в завершающем году, и такое решение заслуживает одобрения. Депутат напомнил, что согласно Трудовому кодексу зарплата должна выплачиваться не реже чем раз в полмесяца, но если работодатель рассчитается с сотрудниками досрочно в декабре и в январе произведет только одну выплату, то претензий со стороны Роструда не будет, поскольку январь — специфический месяц из-за большого количества нерабочих дней.

А согласно информации, предоставленной депутатом Государственной думы Алексеем Говыриным, который входит в комитет по малому и среднему предпринимательству, в декабре 2025 года график выплаты пенсий будет изменен. Это связано с приближением новогодних праздников и необходимостью перенести сроки начисления январских пенсий — их начнут выплачивать заблаговременно.

