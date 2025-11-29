Логотип РИА URA.RU
В мире

США

Белый Дом создал «зал позора» для топовых американских СМИ

29 ноября 2025 в 05:17
Администрация президента США Дональда Трампа запустила на официальном сайте Белого дома виртуальный «Зал позора», где перечислены СМИ, которые, по мнению властей, распространяют ложные и вводящие в заблуждение публикации. В списке оказались известные американские и зарубежные медиа. Информация опубликована на официальном сайте администрации.

«Белый дом Трампа привлекает фейковые новости к ответственности так, как никогда раньше», — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. В «Зале позора» указаны, в частности, газета Washington Post, телеканалы CBS News, CNN и MSNBC. Администрация утверждает, что эти СМИ публикуют ложные материалы. В отдельном разделе «медиапреступник недели» отмечены CBS News, Boston Globe и британская Independent — их обвиняют в искажении и преувеличении призывов президента Трампа к ответственности демократов.

Кроме того, Белый дом создал таблицу, в которую включил различные информационные ресурсы и журналистов, уличенных во лжи, пристрастности, искажении контекста и других нарушениях. В этот раздел попали представители газет Wall Street Journal и New York Times, телеканалов ABC News и CNN, портала Axios, британской Би-би-си, агентства Ассошиэйтед Пресс, Politico и других медиа.

