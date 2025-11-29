Белый Дом создал «зал позора» для топовых американских СМИ

В США будут публично ругать СМИ за искажение слов Трампа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Администрация президента США Дональда Трампа запустила на официальном сайте Белого дома виртуальный «Зал позора», где перечислены СМИ, которые, по мнению властей, распространяют ложные и вводящие в заблуждение публикации. В списке оказались известные американские и зарубежные медиа. Информация опубликована на официальном сайте администрации.

«Белый дом Трампа привлекает фейковые новости к ответственности так, как никогда раньше», — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. В «Зале позора» указаны, в частности, газета Washington Post, телеканалы CBS News, CNN и MSNBC. Администрация утверждает, что эти СМИ публикуют ложные материалы. В отдельном разделе «медиапреступник недели» отмечены CBS News, Boston Globe и британская Independent — их обвиняют в искажении и преувеличении призывов президента Трампа к ответственности демократов.