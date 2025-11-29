Захар Прилепин вернулся в зону СВО

Захар Прилепин приступил к службе в добровольческом корпусе Фото: Роман Наумов © URA.RU

Писатель Захар Прилепин уже две недели находится в зоне проведения специальной военной операции и приступил к выполнению поставленных задач. Он получил боевое распоряжение и проходит службу в составе добровольческого корпуса. Об этом писатель рассказал в своих социальных сетях.

«Забыл рассказать: вторую неделю на территории; получил назначение; БРку; приступил к работе. Направление не скажу, место службы: добровольческий корпус», — написал Прилепин в своем telegram-канале.

Также Прилепин опубликовал фотографию, сделанную рядом с местом захоронения ополченца Александра Мазур-Тахтамишяна (позывной Диггер), который погиб в 2019 году. Писатель отметил, что при возможности планирует посетить могилы всех боевых товарищей, потерянных как в начале конфликта, так и в ходе текущей операции.

