Захар Прилепин вернулся в зону СВО

29 ноября 2025 в 05:23
Захар Прилепин приступил к службе в добровольческом корпусе

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Писатель Захар Прилепин уже две недели находится в зоне проведения специальной военной операции и приступил к выполнению поставленных задач. Он получил боевое распоряжение и проходит службу в составе добровольческого корпуса. Об этом писатель рассказал в своих социальных сетях. 

«Забыл рассказать: вторую неделю на территории; получил назначение; БРку; приступил к работе. Направление не скажу, место службы: добровольческий корпус», — написал Прилепин в своем telegram-канале.

Также Прилепин опубликовал фотографию, сделанную рядом с местом захоронения ополченца Александра Мазур-Тахтамишяна (позывной Диггер), который погиб в 2019 году. Писатель отметил, что при возможности планирует посетить могилы всех боевых товарищей, потерянных как в начале конфликта, так и в ходе текущей операции.

Захар Прилепин не первый представитель общественной сферы, кто оказался в зоне специальной военной операции. Ранее URA.RU сообщало о настоятеле пермского храма Николая Чудотворца отце Олеге, который регулярно отправляется туда для духовной и моральной поддержки бойцов. С 2022 года в зоне СВО также находится настоятель Белогорского монастыря отец Дорофей.

