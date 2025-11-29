В Сургуте таинственно пропал мужчина
В последний раз мужчину видели 27 ноября (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Сургуте 27 ноября при неизвестных обстоятельствах пропал Сулимов Сергей. Мужчине 65 лет и уже несколько дней его не могут найти родные. Об этом рассказали волонтеры «ЛизаАлерт» на своей странице «ВКонтакте».
«Пропал Сулимов Сергей Николаевич, Сургут , ХМАО-Югра. С 27 ноября 2025 года нет данных о его местонахождении», — говорится в заявлении волонтеров на их странице «ВКонтакте».
Рост мужчины примерно 186 сантиметров. У него черные волосы с проседью. В последний раз Сергея видели в черной куртке с капюшоном, синей рубашке, вязаной черной щапке и сапогах. Если у вас какая-либо информация о том, где может находится мужчина — позвоните по номеру «8 800 700-54-52» или «112».
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!