В Сургуте таинственно пропал мужчина

В Сургуте 27 ноября при неизвестных обстоятельствах пропал Сулимов Сергей. Мужчине 65 лет и уже несколько дней его не могут найти родные. Об этом рассказали волонтеры «ЛизаАлерт» на своей странице «ВКонтакте».

«Пропал Сулимов Сергей Николаевич, Сургут , ХМАО-Югра. С 27 ноября 2025 года нет данных о его местонахождении», — говорится в заявлении волонтеров на их странице «ВКонтакте».