Природа

Погода

Последине выходные принесут пермякам тепло

29 ноября 2025 в 06:37
На улице будет чуть выше 0 градусов

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Последние выходные в ноябре ожидаются необычно теплыми для жителей Пермского края. Температура может подняться выше 0. Такой прогноз дает telegram-канал «О погоде из первых рук»

Согласно прогнозу, 29 и 30 ноября в регионе ожидается облачная погода. Дневная температура будет держаться на уровне +2 и +3 градусов. К ночи температура опустится до 0. Порывы ветра не будут превышать трех метров в секунду. Осадков при этом почти не будет.

