ТАСС: каждый третий россиянин потратит новогоднюю премию на кредиты и коммуналку

Россияне планируют тратить премии на текущие финансовые обязательства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Каждый третий россиянин намерен использовать новогоднюю премию для оплаты ЖКУ, погашения кредитов и налогов. При этом только 23% жителей страны планируют потратить 13-ю зарплату на исполнение своих мечтаний. Соответствующее исследование провел маркетплейс «Выберу.ру».

«Наибольшую группу составили респонденты, планирующие направить премию на закрытие текущих обязательств — оплату ЖКУ, погашение кредитов и налогов. 23% планируют потратить „на мечту“. Еще 22% опрошенных намерены сохранить средства в качестве финансовой подушки безопасности», — приводит данные исследования ТАСС.

Также в аналитических результатах отмечается, что если в 2024 году планирующих направить премию на закрытие текущих финансовых обязательств было 20%, то в 2025 году их стало 38%. Актуальный опрос охватил три тысячи россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

Продолжение после рекламы

Как сообщало URA.RU ранее, наиболее распространенной финансовой мечтой опрошенных россиян стало желание перестать работать и жить на пассивный доход. Об этом заявили 47% респондентов.