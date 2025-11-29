Риэлторы рассказали, как вернуть деньги покупателям, лишившимся квартир

Россиянам дали инструкцию, что делать покупателю при возврате жилья по «схеме Долиной» Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Покупатель, потерявший жилье из-за оспаривания сделки по так называемой «схеме Долиной», может взыскать убытки с продавца, а при невозможности — получить компенсацию от государства. Об этом сообщила член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Если же квартира вернулась к продавцу, то тут есть два варианта развития событий: получить через суд компенсацию от продавца недвижимости; если сделать это невозможно — получить ее от государства (статья 68.1 ФЗ от 13.07.2015 года №218-ФЗ „О государственной регистрации недвижимости“, — сказал Машаров РИА „Новости“. Он отметил, что норма действует с 1 января 2020 года.

Помимо уплаченных за недвижимость средств, можно попытаться взыскать проценты по ипотеке, расходы на проведение сделки и ремонт, а также упущенную выгоду, например, доходы от сдачи квартиры в аренду. После получения решения суда покупатель должен предъявить исполнительный лист в службу судебных приставов. У приставов есть шесть месяцев, чтобы взыскать денежные средства с продавца.

Если за этот срок продавец не сможет полностью компенсировать убытки, покупатель вправе требовать компенсацию от государства. Ее выплачивают один раз, для этого нужно обратиться с иском в суд к Минфину России. Размер компенсации суд установит индивидуально — это может быть либо сумма реального ущерба, либо кадастровая стоимость истребованной недвижимости на дату вступления в силу решения суда. Если покупателю удастся частично получить убытки от продавца, суд уменьшит размер государственной компенсации на эту сумму.

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже квартиры. Риелторы считают, что этот прецедент создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.

В 2024 году летом появилась информация о том, что певица Долина продала свою квартиру, расположенную в московском районе Хамовники. В социальных сетях она заявила, что стала жертвой обмана со стороны украинских мошенников.

По словам Долиной, злоумышленники, выдавая себя за сотрудников спецслужб, убедили ее перевести свои сбережения на так называемый безопасный счет для защиты от возможных противоправных действий. В результате певица перевела деньги на счет, который фактически контролировался мошенниками, и продала квартиру в Хамовниках Полине Лурье.

Сделка была оформлена в соответствии с законодательством, и Лурье считалась добросовестным покупателем. Полученные от продажи квартиры средства Долина отправила мошенникам. Позднее Долина обратилась в Хамовнический суд Москвы с иском о признании сделки недействительной и восстановлении ее прав на недвижимость. В ответ Лурье подала встречный иск с требованием о выселении певицы.

В марте 2025 года суд признал сделку купли-продажи квартиры недействительной, лишил Лурье права собственности и восстановил это право за Долиной. Решения Мосгорсуда и Второго кассационного суда общей юрисдикции подтвердили законность возвращения квартиры певице.