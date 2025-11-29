В Тюмени ожидаются снегопад и оттепель
Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU
В Тюмени в субботу прогнозируются осадки и повышение температуры воздуха до плюсовых значений. Об этом сообщается в прогнозе, опубликованном на сайте Гидрометцентра России.
«В Тюмени 29 ноября ожидается снег, переходящий в мокрый снег. К вечеру температура повысится до плюс одного градуса», — говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра России. По погодным условиям актировка в регионе для учащихся первой смены не объявлена.
Согласно данным синоптиков, теплая погода сохранится в городе в период с 30 ноября по 5 декабря. В эти дни столбики термометров в дневные часы будут показывать от минус одного до плюс двух градусов, а ночью температура опустится до минус трех. При этом существенных осадков в начале декабря метеорологи не прогнозируют.
