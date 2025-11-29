Как россиянам вернуть налоги по вкладам

Вычет по процентам за 2025 год получить уже нельзя из-за изменений в законе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россияне, которые заплатили налог на доход по банковским вкладам за 2023 и 2024 годы, могут вернуть уплаченные суммы или их часть. Для этого нужно оформить декларацию, рассказала член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.

«На доходы в виде процентов по вкладам за 2023 и 2024 годы распространяются стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные, профессиональные вычеты, которые можно получить, оформив декларации», — заявила Мучараева. Ее слова передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что возможность воспользоваться вычетом по процентам от вкладов предоставляется не только тем гражданам России, которые платят НДФЛ и имеют право на вычеты, но и самозанятым, индивидуальным предпринимателям, безработным и пенсионерам. Чтобы получить налоговый вычет необходимо подать декларацию по форме 3-НДФЛ.

Подать такой документ можно в течение трех лет по окончании года. Вычеты предоставляются тем, кто оплачивали лечение, образование, спорт или участвовали в долгосрочных инвестиционных программах: переводили средства на ИИС или в программу долгосрочных сбережений (ПДС). При этом вычет по процентам за 2025 год получить уже нельзя из-за изменений в законе. Налог по вкладам существует в России с 2021 года. Однако россияне его начали платить только с 2023 года, и только те, чей доход превышает необлагаемую сумму в 210 тысяч рублей.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил, что россиянам необходимо оплатить имущественные налоги до 1 декабря 2025 года. По его словам, к ним относятся налог на имущество, земельный и транспортный налоги. Также нужно оплатить НДФЛ с процентов по вкладам, если доход за 2024 год превысил 210 тысяч рублей.