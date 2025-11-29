В МВД рассказали, по каким признакам распознать взломанный аккаунт в мессенджере

Пересылка файлов с подозрительным содержанием и просьбы одолжить денег в МВД назвали явными признаки мошенничества Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Среди признаков того, что аккаунт в мессенджере взломан — внезапные просьбы одолжить деньги и пересылка файлов с подозрительным содержанием. Об этом сообщили в МВД РФ.

«Внезапные просьбы от знакомых в мессенджере переслать деньги или поступление от них файлов с подозрительным содержанием являются признаками взломанных аккаунтов», — сообщил ТАСС. В МВД пояснили, что если знакомый начал просить деньги или отправлять файлы с подозрительным содержанием, это может указывать на взлом его аккаунта.

Мошенники, получив контроль над учетной записью, рассылают контактам сообщения с просьбой одолжить деньги. Как отметили в ведомстве, аферисты рассчитывают на быструю реакцию людей на просьбу знакомого.

Также в материалах МВД указано, что мошеннические файлы чаще всего имеют формат APK и содержат вредоносные программы. Через такие файлы преступники получают удаленный доступ к телефону и похищают персональные данные.