Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В МВД рассказали, по каким признакам распознать взломанный аккаунт в мессенджере

29 ноября 2025 в 06:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пересылка файлов с подозрительным содержанием и просьбы одолжить денег в МВД назвали явными признаки мошенничества

Пересылка файлов с подозрительным содержанием и просьбы одолжить денег в МВД назвали явными признаки мошенничества

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Среди признаков того, что аккаунт в мессенджере взломан — внезапные просьбы одолжить деньги и пересылка файлов с подозрительным содержанием. Об этом сообщили в МВД РФ.

«Внезапные просьбы от знакомых в мессенджере переслать деньги или поступление от них файлов с подозрительным содержанием являются признаками взломанных аккаунтов», — сообщил ТАСС. В МВД пояснили, что если знакомый начал просить деньги или отправлять файлы с подозрительным содержанием, это может указывать на взлом его аккаунта.

Мошенники, получив контроль над учетной записью, рассылают контактам сообщения с просьбой одолжить деньги. Как отметили в ведомстве, аферисты рассчитывают на быструю реакцию людей на просьбу знакомого.

Продолжение после рекламы

Также в материалах МВД указано, что мошеннические файлы чаще всего имеют формат APK и содержат вредоносные программы. Через такие файлы преступники получают удаленный доступ к телефону и похищают персональные данные.

Ранее россиянам перечислили ТОП-4 мошеннических схем этой осени. Среди них: «звонки и сообщения от школы», оповещения о введении «новых налогов», «ошибочный перевод средств» и «перенастройка газового оборудования». Кроме того мошенники нашли нашли новый способ обмана граждан, связанный с рассылкой фальшивых уведомлений якобы от службы поддержки портала «Госуслуги», передает RT.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал