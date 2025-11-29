Глава Таганрога рассказала о последствиях ночной атаки
29 ноября 2025 в 06:48
Фото: © URA.RU
Таганрог ночью подвергся массированной атаке. Произошло восемь возгораний. Предварительно, пострадавших нет. По трем адресам обнаружены обломки БПЛА.,территория оцеплена. Об этом сообщает глава города Таганрог Светлана Камбулова.
