В ГД рассказали, кому повысят пенсии с 1 декабря
Некоторым категориям грждан с 1 декабря 2025 года повысят пенсии
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
С 1 декабря 2025 года в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что перерасчет ждет тех, кому в этом месяце исполнилось 80 лет, кто прекратил трудовую деятельность или кому установили первую группу инвалидности.
«С 1 декабря 2025 года увеличение пенсий ждет тех, у кого в этом месяце возникло право на перерасчет. Это касается, в частности, тех, кому исполнилось 80 лет, кто уволился с работы или кому установили первую группу инвалидности», — сказал Нилов. Его слова передает РИА «Новости».
Для граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет до 17 815 рублей. Кроме того, им положена надбавка за уход: 1314 рублей для получателей страховой пенсии и 1377 рублей — для получателей государственной.
Инвалидам первой группы автоматически назначат двойной размер фиксированной выплаты и ежемесячную компенсацию. При этом, если гражданин уже получал повышенную выплату по инвалидности I группы, повторного удвоения не будет. В случае увольнения в ноябре перерасчет пенсий произойдет с декабря.
Подавать заявление в Социальный фонд не потребуется — всю необходимую информацию передаст бывший работодатель. Если данные поступят с задержкой, все недополученные средства выплатят позже отдельной доплатой.
В России можно подать заявление на получение накопительной пенсии до наступления пенсионного возраста (60–65 лет и старше). Профессор Высшей школы экономики Вадим Виноградов заявил, что сделать это возможно через Социальный фонд до 55 лет — для женщин, до 60 лет — для мужчин. Как пишет «Царьград», есть два варианта подачи заявления: через портал «Госуслуги» либо при личном посещении отделения.
