Стали известны подробности атаки ВСУ на Ростовскую область
В Ростовской области после атаки БПЛА пострадавших нет
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Таганроге (Ростовская область) из-за атаки украинских беспилотников произошло восемь возгораний. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Сегодня ночью наш город вновь подвергся массированной вражеской атаке <...> Локализовано 8 возгораний», — написала Камбулова в telegram-канале. Она добавила, что пострадавших нет. На местах работают службы экстренного реагирования, которые принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей.
Камбулова также сообщила, что в трех населенных пунктах Ростовской области были найдены обломки БПЛА. Сейчас территорию оцепили, специалисты работают над тем, чтобы устранить угрозу и обеспечить безопасность людей. Глава города также уточнила, что воздушная опасность все еще не снята, отбой не объявляли. Она попросила жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.
Накануне Ростовская область также подверглась массированным атакам БПЛА. Силы ПВО уничтожили дроны ВСУ в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском и Дубовском районах, а также в городах Шахты и Таганрог. По предварительным данным, среди жителей пострадавших не было.
