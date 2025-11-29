Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Снежные выходные ждут свердловчан

29 ноября 2025 в 07:14
Осадки задержатся в регионе на все выходные

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Последине осенние выходные принесут с собой не только тепло, но и непривычные осадки. Ближайшие два дня в регионе пройдет как дождь, так и снег. Такой прогноз дают в Уральском Гидрометцентре.

«29 ноября. Облачно, ночью умеренные, днем небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег). Отложение мокрого снега на проводах, гололед, гололедица. Ветер юго-западный 4-9 порывы до 14 м/с.», — говорится в прогноазе.

Через день 30 ноября погода останется примерно такой же. Порывы ветра будут чуть слабее, а осадки все также продолжатся, но в меньших количествах.

