КПРФ предложила снизить возраст выхода на пенсию для матерей двух детей

В России предложили снизить возраст выхода на пенсию для женщин, у которых есть двое и более детей. С инициативой выступили депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов. Согласно инициативе, такие женщины смогут выйти на пенсию в 58 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

«Женщины, воспитывающие двух детей, часто совмещают активную трудовую деятельность с выполнением семейных обязанностей и заслуживают дополнительной государственной защиты», — заявил Гибатдинов. Его слова передает РИА «Новости».

Авторы инициативы считают, что женщины, воспитывающие двух детей, нуждаются в дополнительной государственной поддержке. Он также напомнил, что сейчас аналогичный механизм действует для матерей трех детей — они могут выйти на пенсию в 57 лет.

Ранее в парламенте обсудили и роль матерей в обществе. Депутаты Светлана Бессараб и Татьяна Буцкая акцентировали внимание на том, что поддержка матерей играет важную роль в формировании уверенности у детей и влияет на их будущее. Обсуждение прошло на фоне Дня матери, передает «Царьград».