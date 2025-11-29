КПРФ предложила снизить возраст выхода на пенсию для матерей двух детей
В КПРФ придумали как облегчить жизнь для матерей с двумя детьми
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В России предложили снизить возраст выхода на пенсию для женщин, у которых есть двое и более детей. С инициативой выступили депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов. Согласно инициативе, такие женщины смогут выйти на пенсию в 58 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.
«Женщины, воспитывающие двух детей, часто совмещают активную трудовую деятельность с выполнением семейных обязанностей и заслуживают дополнительной государственной защиты», — заявил Гибатдинов. Его слова передает РИА «Новости».
Авторы инициативы считают, что женщины, воспитывающие двух детей, нуждаются в дополнительной государственной поддержке. Он также напомнил, что сейчас аналогичный механизм действует для матерей трех детей — они могут выйти на пенсию в 57 лет.
Ранее в парламенте обсудили и роль матерей в обществе. Депутаты Светлана Бессараб и Татьяна Буцкая акцентировали внимание на том, что поддержка матерей играет важную роль в формировании уверенности у детей и влияет на их будущее. Обсуждение прошло на фоне Дня матери, передает «Царьград».
Выход на пенсию для многодетных матерей (родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста восьми лет), возможен в 50 лет, сообщил RT. Женщины, которые родили и воспитали четырех детей до достижения ими восьмилетнего возраста, могут выйти на пенсию в 56 лет. Для женщин, родивших и воспитавших трех детей до восьми лет, пенсионный возраст составляет 57 лет.
