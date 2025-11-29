Перепады температур придут в ХМАО
Под конец ноября ожидается крайне теплая погода
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В ХМАО последние выходные осени пройдут под эгидой перепадов температур. Если днем 29 ноября ожидается привычный холод, то уже на следующий день, 30 ноября, будет чуть не около 0. Такой прогноз дает сервис Gismeteo.
Согласно прогнозу, в последнюю субботу осени ожидается привычная прохладная погода. Температура около -12 градусов. К ночи столбики термометра, вместо привычного, поползут вверх. Таким образом потеплеет до -5. А уже в воскресенье 30 ноября воздух и вовсе прогреется до -1 градуса. Также возможны небольише осадки
