Российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит большинство зарубежных самолетов с точки зрения летно-технических характеристик. Он может сохранять высокую маневренность даже при наличии на борту ракет большой дальности, пишет американский портал Military Watch.

«Российский истребитель пятого поколения Су-57 продемонстрировал способность сохранять характерную для него высокую маневренность даже при оснащенности дальнобойными ракетами класса „воздух-поверхность“», — говорится в материале Military Watch. По данным портала, российский истребитель заметно лучше большинства конкурирующих моделей по летным характеристикам.

Шеф-пилот ОКБ Сергей отметил, что Су-57Э сохраняет высокие летные качества, даже когда в отсеках вооружения находятся тяжелые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ. Однако он также сказал, что из-за ракет у самолета меньше возможностей для маневров и изменения угла атаки. Особенность этого истребителя еще в том, что он может выполнять все фигуры высшего пилотажа, когда полностью оснащен необходимым оборудованием, и выходить на критические режимы полета.

