В США восхитились российским истребителем Су-57
У российского истребителя Су-57 высокие летно-технические характеристики
Фото: Пресс-служба «Ростеха» © URA.RU
Российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит большинство зарубежных самолетов с точки зрения летно-технических характеристик. Он может сохранять высокую маневренность даже при наличии на борту ракет большой дальности, пишет американский портал Military Watch.
«Российский истребитель пятого поколения Су-57 продемонстрировал способность сохранять характерную для него высокую маневренность даже при оснащенности дальнобойными ракетами класса „воздух-поверхность“», — говорится в материале Military Watch. По данным портала, российский истребитель заметно лучше большинства конкурирующих моделей по летным характеристикам.
Шеф-пилот ОКБ Сергей отметил, что Су-57Э сохраняет высокие летные качества, даже когда в отсеках вооружения находятся тяжелые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ. Однако он также сказал, что из-за ракет у самолета меньше возможностей для маневров и изменения угла атаки. Особенность этого истребителя еще в том, что он может выполнять все фигуры высшего пилотажа, когда полностью оснащен необходимым оборудованием, и выходить на критические режимы полета.
Ранее американский журнал MWM отмечал, что Су-57 наиболее эффективен в боевых условиях по сравнению с американскими истребителями F-22 и F-35. Преимущество российского самолета заключается в способности выполнять разнообразные задачи, включая подавление ПВО и нанесение точных ударов, а также в наличии ракет класса «воздух-поверхность», которыми американские истребители пока не оснащены.
