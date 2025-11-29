Завершено расследование дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

Уголовное дело о хищении денег у бойцов СВО в «Шереметьево» скоро поступит в суд, заявил адвокат Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Предварительное следствие по делу о хищении денег у участников специальной военной операции в аэропорту «Шереметьево» завершено. Дело семи фигурантов, включая Дмитрия Боглаева, выделено в отдельное производство для направления в суд. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Боглаева Павел Чигилейчик.

«Дело в отношении Боглаева и еще шести человек, в числе которых „попрошайки“, выделили в отдельное производство для направления в суд, сейчас идет ознакомление с материалами», — сказал адвокат. Его слова передает РИА «Новости».

После того как обвиняемые и их защита ознакомятся с материалами дела, оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Затем оно поступит в суд.

Всего по делу арестовано более 40 человек. Среди них предполагаемый организатор преступной схемы — владелец транспортной компании Алексей Кабочкин, сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в «Шереметьево», а также так называемые «попрошайки». По данным следствия, фигуранты похищали деньги у бойцов СВО, прибывающих в «Шереметьево», путем краж, вымогательства и мошеннических действий.

В материалах дела указано, что соучастники находили в аэропорту бойцов СВО и предлагали им пассажирские перевозки по сначала адекватным, а затем резко завышенным ценам. Например, две тысячи рублей превращались в 40–90 тысяч, а одна тысяча — в 70 тысяч.

За отказ платить фигуранты угрожали насилием. В некоторых случаях соучастники предлагали военным спиртное, а после того как те теряли бдительность, похищали деньги с банковских карт. Сумма ущерба по делу превышает четыре миллиона рублей, передает «Царьград».