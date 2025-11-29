Ермак после громкого скандала на Украине решил уйти на фронт
Ермак отправляется на фронт
Фото: Официальный сайт президента Украины
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о своем намерении отправиться на фронт. Об этом он сообщил журналистам в интервью New York Post после обысков.
«Я еду на фронт. Я честный и порядочный человек», — заявил бывший чиновник New York Post. Ермак отметил, что не хочет создавать проблем для президента Украины Владимира Зеленского.
Отставка Ермака последовала после того, как детективы НАБУ провели у него обыски в связи с коррупционным скандалом. Сообщалось, что в записях бизнесмена Тимура Миндича, который замешан в коррупционном скандале в стране экс-глава офиса президента фигурирует под кодовым именем «Али-Баба».
На данный момент Ермаку не было предъявлено никаких обвинений. Однако у него дома прошли обыски, сообщил «Царьград». Он подтвердил данную информацию и заявил, что никак не мешает работе антикоррупционных органов.
Однако обвинение подготовлено против секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова. Из-за чего в Киеве прошли акции протеста.
- Какой фронт?29 ноября 2025 08:19Монако? Крысам не свойственен героизм с патриотизмом.