В мире

Украина

Ермак после громкого скандала на Украине решил уйти на фронт

Экс-глава офиса президента Украины отправляется в зону боевых действий
29 ноября 2025 в 07:54
Ермак отправляется на фронт

Фото: Официальный сайт президента Украины

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о своем намерении отправиться на фронт. Об этом он сообщил журналистам в интервью New York Post после обысков.

«Я еду на фронт. Я честный и порядочный человек», — заявил бывший чиновник New York Post. Ермак отметил, что не хочет создавать проблем для президента Украины Владимира Зеленского.

Отставка Ермака последовала после того, как детективы НАБУ провели у него обыски в связи с коррупционным скандалом. Сообщалось, что в записях бизнесмена Тимура Миндича, который замешан в коррупционном скандале в стране экс-глава офиса президента фигурирует под кодовым именем «Али-Баба».

На данный момент Ермаку не было предъявлено никаких обвинений. Однако у него дома прошли обыски, сообщил «Царьград». Он подтвердил данную информацию и заявил, что никак не мешает работе антикоррупционных органов.

Однако обвинение подготовлено против секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова. Из-за чего в Киеве прошли акции протеста.

Материал из сюжета:

Коррупционный скандал на Украине

Комментарии (1)
  • Какой фронт?
    29 ноября 2025 08:19
    Монако? Крысам не свойственен героизм с патриотизмом.
