Дрон ВСУ врезался в жилую пятиэтажку в Волгограде, есть пострадавшие: карта атак БПЛА на 29 ноября
В некоторых регионах налет украинских БПЛА повредил гражданскую инфраструктуру
Этой ночью над российскими регионами были сбиты 103 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны ВСУ были уничтожены в 12 регионах, включая Краснодарский край, Ростовскую и Волгоградскую области. В последнем обломки БПЛА упали на жилую пятиэтажку — в результате пострадали два человека. Подробнее о ночной атаке ВСУ на российские регионы — в материале URA.RU.
Данные от Минобороны РФ
В ночь на 29 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атаке дронов ВСУ подверглись следующие регионы:
- Белгородская область — 26 БПЛА;
- Ростовская область — 20 БПЛА;
- Республика Крым — 19 БПЛА;
- Рязанская область — 11 БПЛА;
- Краснодарский край — 11 БПЛА;
- Воронежская область — 5 БПЛА;
- Липецкая область — 4 БПЛА;
- Курская область — 3 БПЛА;
- Астраханская область — 1 БПЛА;
- Волгоградская область — 1 БПЛА;
- Республика Калмыкия — 1 БПЛА;
- Акватория Азовского моря — 1 БПЛА.
Ростовская область: взрывы и пожар в Таганроге
Ночью в Ростовской области очередной налет украинских БПЛА повредил гражданскую инфраструктуру. Дроны были уничтожены и подавлены в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
Над Таганрогом было слышно более 20 взрывов, от которых «зазвенели окна и сработали сигнализации у машин». Местные жители видели яркие вспышки в небе и слышали громкий звук. Кроме того взрывы были слышны в городе Каменск-Шахтинский — находится в 207 км от Таганрога. По словам очевидцев, дроны ВСУ летели со стороны Таганрогского залива, их сбила российская ПВО.
Кроме того, в городе из-за атаки украинских беспилотников произошло восемь возгораний. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. Она также отметила, что в трех населенных пунктах Ростовской области были найдены обломки БПЛА. Сейчас территорию оцепили, специалисты работают над тем, чтобы устранить угрозу и обеспечить безопасность людей.
Вместе с тем в Таганроге пострадали многоквартирный дом и крыша общежития техникума. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения. Также сгорел частный дом. Кроме того, один из подавленных дронов упал на улицу Петровскую в центре города, на месте работают саперы. В хуторе Журавка Миллеровского района БПЛА разрушил крышу частного дома.
Краснодарский край: возгорание на Афинском НПЗ
В Северском районе (Краснодарский край) из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории Афипского НПЗ. Персонал завода эвакуирован в убежище. Предварительно площадь возгорания составила 250 квадратных метров. В тушении задействованы 65 человек и 21 единица техники. Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Волгоградская область: повреждены жилые дома и строительный склад
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки ВСУ на улице Маршала Еременко, 47Б пострадал склад стройматериалов. В домах на улице Невской, 12, улице Муромской, 12 и проспекте Металлургов, 29 разбились окна, возникли небольшие пожары — сейчас их тушат пожарные.
В доме на улице Желудева, 11А разбились окна на первом и втором этажах — это случилось из-за того, что на территорию рядом упали обломки беспилотника. Известно также о двух пострадавших. Людям оказали помощь прямо на месте, госпитализация не потребовалась. Бочаров поручил экстренным службам и властям муниципалитетов выяснить, насколько сильно пострадали здания, устранить последствия атаки и подготовить места, где люди смогут временно поселиться при необходимости.
Воронежская область: сбиты пять дронов ВСУ
Минувшей ночью дежурными силами ПВО над тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены пять украинских беспилотников. По словам губернатора региона Александра Гусева, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Ситуация в других регионах
Этой ночью сразу в нескольких российских регионах был введен режим «Беспилотной опасности». В Пензенской области, помимо этого, также была временно ограничена работа мобильного интернета — это необходимо для обеспечения безопасности населения. Режим угрозы до сих пор сохраняется и в Таганроге.
В Воронеже опасность атаки БПЛА, которая вводилась ранее, уже снята. В Липецкой области сначала был введен желтый, а позже — красный уровень угрозы, однако впоследствии все ограничения были отменены. Режимы опасности атаки БПЛА по-прежнему действуют в Ивановской области, Мордовии, Дагестане и Северной Осетии.
Ограничения в аэропортах
Временные ограничения на прием и отправление самолетов введены в аэропортах Тамбова, Волгограда и Краснодара, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он пояснил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. На данный момент аэропорт Тамбова уже открыт для приема и отправки воздушных судов.
