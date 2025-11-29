Дрон ВСУ врезался в жилую пятиэтажку в Волгограде, есть пострадавшие: карта атак БПЛА на 29 ноября

В некоторых регионах налет украинских БПЛА повредил гражданскую инфраструктуру Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Этой ночью над российскими регионами были сбиты 103 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны ВСУ были уничтожены в 12 регионах, включая Краснодарский край, Ростовскую и Волгоградскую области. В последнем обломки БПЛА упали на жилую пятиэтажку — в результате пострадали два человека. Подробнее о ночной атаке ВСУ на российские регионы — в материале URA.RU.

Данные от Минобороны РФ

В ночь на 29 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атаке дронов ВСУ подверглись следующие регионы:

Белгородская область — 26 БПЛА;

— 26 БПЛА; Ростовская область — 20 БПЛА;

— 20 БПЛА; Республика Крым — 19 БПЛА;

— 19 БПЛА; Рязанская область — 11 БПЛА;

— 11 БПЛА; Краснодарский край — 11 БПЛА;

— 11 БПЛА; Воронежская область — 5 БПЛА;

— 5 БПЛА; Липецкая область — 4 БПЛА;

— 4 БПЛА; Курская область — 3 БПЛА;

— 3 БПЛА; Астраханская область — 1 БПЛА;

— 1 БПЛА; Волгоградская область — 1 БПЛА;

— 1 БПЛА; Республика Калмыкия — 1 БПЛА;

— 1 БПЛА; Акватория Азовского моря — 1 БПЛА.

Ростовская область: взрывы и пожар в Таганроге

Ночью в Ростовской области очередной налет украинских БПЛА повредил гражданскую инфраструктуру. Дроны были уничтожены и подавлены в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Над Таганрогом было слышно более 20 взрывов, от которых «зазвенели окна и сработали сигнализации у машин». Местные жители видели яркие вспышки в небе и слышали громкий звук. Кроме того взрывы были слышны в городе Каменск-Шахтинский — находится в 207 км от Таганрога. По словам очевидцев, дроны ВСУ летели со стороны Таганрогского залива, их сбила российская ПВО.

Кроме того, в городе из-за атаки украинских беспилотников произошло восемь возгораний. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. Она также отметила, что в трех населенных пунктах Ростовской области были найдены обломки БПЛА. Сейчас территорию оцепили, специалисты работают над тем, чтобы устранить угрозу и обеспечить безопасность людей.

Вместе с тем в Таганроге пострадали многоквартирный дом и крыша общежития техникума. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения. Также сгорел частный дом. Кроме того, один из подавленных дронов упал на улицу Петровскую в центре города, на месте работают саперы. В хуторе Журавка Миллеровского района БПЛА разрушил крышу частного дома.

Краснодарский край: возгорание на Афинском НПЗ

В Северском районе (Краснодарский край) из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории Афипского НПЗ. Персонал завода эвакуирован в убежище. Предварительно площадь возгорания составила 250 квадратных метров. В тушении задействованы 65 человек и 21 единица техники. Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Волгоградская область: повреждены жилые дома и строительный склад

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки ВСУ на улице Маршала Еременко, 47Б пострадал склад стройматериалов. В домах на улице Невской, 12, улице Муромской, 12 и проспекте Металлургов, 29 разбились окна, возникли небольшие пожары — сейчас их тушат пожарные.

В доме на улице Желудева, 11А разбились окна на первом и втором этажах — это случилось из-за того, что на территорию рядом упали обломки беспилотника. Известно также о двух пострадавших. Людям оказали помощь прямо на месте, госпитализация не потребовалась. Бочаров поручил экстренным службам и властям муниципалитетов выяснить, насколько сильно пострадали здания, устранить последствия атаки и подготовить места, где люди смогут временно поселиться при необходимости.

Воронежская область: сбиты пять дронов ВСУ

Минувшей ночью дежурными силами ПВО над тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены пять украинских беспилотников. По словам губернатора региона Александра Гусева, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Ситуация в других регионах

Этой ночью сразу в нескольких российских регионах был введен режим «Беспилотной опасности». В Пензенской области, помимо этого, также была временно ограничена работа мобильного интернета — это необходимо для обеспечения безопасности населения. Режим угрозы до сих пор сохраняется и в Таганроге.

В Воронеже опасность атаки БПЛА, которая вводилась ранее, уже снята. В Липецкой области сначала был введен желтый, а позже — красный уровень угрозы, однако впоследствии все ограничения были отменены. Режимы опасности атаки БПЛА по-прежнему действуют в Ивановской области, Мордовии, Дагестане и Северной Осетии.

