Счетами Юрия Дудя* заинтересовались судебные приставы

Судебные приставы начали принудительно взыскивать с блогера-иноагента Юрия Дудя* задолженность в размере 70 тысяч рублей. Об жтом сообщили журналиты со ссылкой на судебные документы и материалы судебных приставов.

«Приставы начали принудительно взыскивать с блогера-иноагента Юрия Дудя* задолженность в 70 тысяч рублей», — сообщили РИА «Новости». Часть суммы — штраф за отсутствие отметки о статусе иноагента в опубликованных видеороликах.

В феврале суд признал Юрия Дудя виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Его оштрафовали за публикацию видео без отметки иноагента.

Поскольку блогер не погасил штраф, 26 ноября суд выдал исполнительный лист, и московские приставы возбудили исполнительное производство о взыскании 40 тысяч рублей. Кроме того, в конце ноября с Дудя начали взыскивать еще 30 тысяч рублей по штрафу от другого органа.

Как сам отмечал журналист, доход он получает в основном с рекламы на YouTube, передает «Царьград». Минюст РФ внес блогера в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года. Его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства.

Ранее суд в Москве заочно приговорил Дудя к 1 году 10 месяцам колонии за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Россиянин заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск, передает Правда.ру.