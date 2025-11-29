Уиткофф раскрыл, в чем состоит интерес США к России

В США видят в России потенциального делового партнера, завил Уиткофф Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Сотрудничество между Россией, Украиной и Америкой может стать ключом к процветанию всех сторони предотвратить будущие конфликты. О том, какие интересы у Вашингтона в отношении Москвы рассказал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

«Если мы сделаем все это, и все будут процветать, и все будут участвовать в этом, и это принесет пользу всем, это, естественно, станет защитой от будущих конфликтов. Потому что все будут процветать», — отметил Уиткофф, говоря о сотрудничестве между Россией, Украиной и Америкой. Об этом он сообщил в интервью The Wall Street Journal.

Уиткофф также подчеркнул значимость ресурсов и территорий РФ. «У России так много ресурсов, огромные территории», — поделился он, акцентируя заинтересованность Вашингтона в сотрудничестве.

Ранее стало известно о визите Уиткоффа в Москву. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Целью переговоров будет выработка плана по мирному урегулированию ситуации на Украине. На фоне этого было отложено рассмотрение антироссийских санкций в Сенате США.

Кроме того в ноябре стало известно о «тайном» плане Вашингтона по разрешению конфликта на Украине. Киевские и европейские чиновники пришли в ужас, узнав о его существовании. В ЕС возмутились, что при разработке проекта по урегулированию они не были приглашены.

В Женеве были организованы срочные переговоры между США и Украиной, по проекту мирного плана Трампа. Стороны охарактеризовали встречу как продуктивную. План, который изначально состоял из 28 пунктов, сильно сократился.