В Краснодарском крае ночью произошел пожар на НПЗ из-за атак ВСУ
29 ноября 2025 в 08:35
В Краснодарском крае из-за атаки беспилотников произошел пожар на территории Афипского НПЗ. По предварительным данным, пострадавших нет. Персонал завода эвакуирован в убежище. Об этом сообщает оперативный штаб.
