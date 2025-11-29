Многоквартирный дом и общежитие повреждены в Ростовской области
29 ноября 2025 в 08:39
Фото: © URA.RU
Ночью Ростовская область подверглась массированной атаке. Многоквартирный дом и общежитие повреждены. Подавленный средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА упал на улицу Петровскую в самом центре города. Для обезвреживания его взрывного устройства вызваны саперы. Жителей близлежащих домов эвакуируют. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
