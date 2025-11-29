«Почта России» изменит правила оформления посылок с 1 декабря
«Почта России» меняет правила оформления международных посылок
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
«Почта России» с 1 декабря 2025 года изменит правила оформления международных посылок. Об этом говорится в письме компании. Изменения коснутся продуктов «Мелкий пакет», «Бандероль» и «Мешок М».
«Почта России с 1 декабря 2025 года проведет технологическое изменение международных продуктов „Мелкий пакет“, „Бандероль“, „Мешок М“, которое заменит первую букву в штриховом почтовом идентификаторе с „R“ на „L“», — говорится в письме компании. Информацию об этом передает РИА «Новости».
С декабря оформление и прием международных отправлений будет переведено на префикс «L» автоматически. Изменение связано с решением Всемирного Почтового союза — специализированного учреждения ООН, которое регулирует международные почтовые услуги.
Ранее Почта России начала принимать отправления в США в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец». Ранее доставка была приостановлена из-за отмены беспошлинного режима, передает Правда.ру. Указом американского президента Дональда Трампа режим было решено убрать для товаров стоимостью до 800 долларов.
